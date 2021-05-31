У Києві у чоловіка в руках вибухнув невідомий предмет

Постраждалого доставили до лікарні.

Сьогодні вночі до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Зоологічній стався вибух.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

Попередньо встановлено, у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.

Чоловіка госпіталізували. Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху.

Також вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події. // LB.ua