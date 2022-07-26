На Івано-Франківщині шахрай продавав неіснуючі талони на пальне

За допомогою власних вебресурсів зловмисник ошукав громадян на понад 200 тисяч гривень. Фігуранту оголосили підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Протиправну діяльність 46-річного чоловіка викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області спільно із працівниками карного розшуку та слідчими Івано-Франківського районного управління поліції.

Користуючись ситуацією із дефіцитом пального, зловмисник створив 2 сайти для «продажу» неіснуючих талонів до різних мереж АЗС. Користувачам пропонувалося придбати паливні картки, що не лише дозволяли заправитися без обмежень за кількістю літрів, а й за цінами нижче на 30-40% від реальної вартості палива.

Для реклами створених вебсайтів фігурант використовував тематичні групи у месенджерах.

Отримавши повну оплату за талони, чоловік припиняв зв’язок із клієнтами. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає щонайменше 200 тисяч гривень.

Під час обшуку в оселі правопорушника поліцейські вилучили мобільні телефони, SIM-карти, банківські карти та «чорнові» записи.

Фігуранту оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська.

Національна поліція України