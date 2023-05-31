У Львові затримали «вора в законі» на прізвисько «Серго Самтредський»

39-річний уродженець Грузії знаходиться у санкційному списку РНБО. Наразі його примусово видворено за межі країни. Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

Як повідомив Рубель, у 2018 році «вор в законі» на прізвисько «Серго Самтредський» отримав заборону відвідувати України упродовж 5-ти років, а у 2021 до нього, як і ще до 556 його «колег», були застосовані персональні обмежувальні санкції РНБО.

Оперативники департаменту проводять комплекс заходів щодо унеможливлення поширення «ворами в законі» на території держави злочинного впливу, а тому миттєво реагують на будь-які їхні спроби повернутися до України.

«Як тільки-но ми отримали інформацію про незаконний перетин лідером злочинного світу кордону, одразу почали заходи щодо встановлення його місця перебування, – зазначив начальник ДСР Андрій Рубель. – Вже за кілька днів з’ясували, що він тимчасово оселився у Львові». Відтак 29 травня у Львові правоохоронці провели заходи для затримання «вора в законі» на прізвисько «Серго Самтредський».

На виконання рішення РНБО поліцейські спільно з Державною міграційною службою України примусово видворили «вора в законі» за межі країни.

Довідково: 39-річний уродженець Грузії був коронований у 2008 році в Туреччині й належить до Сухумського воровського клану.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України