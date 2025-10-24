У Львові затримали зловмисника, який під час конфлікту жорстоко побив перехожого

Внаслідок події потерпілий отримав тяжку травму голови. За скоєне затриманому, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Як встановили оперативники кримінальної поліції спільно з слідчими та співробітниками інших служб відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, подія сталась 20 жовтня на пішохідній доріжці між будинками по вулиці Зубрівській у Львові. Між двома чоловіками – жителями Львова віком 31 та 39 років, виник конфлікт, під час якого молодший з учасників завдав старшому удару кулаком в голову, від якого той впав та вдарився об асфальт.

В подальшому медики діагностували у потерпілого тяжкі травми, зокрема, перелом кісток черепа, та кісток обличчя. Вони ж 22 жовтня повідомили про подію на оперативну лінію 102.

Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисника, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, й за злочини, пов’язані з наркотиками, та затримали його в порядку ст.615 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області