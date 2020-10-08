У Львові зловмисник напав на курсантів університету МВС

6 жовтня, на вулиці Балабана у Львові, невідомий чоловік безпричинно вчинив хуліганські дії щодо двох курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ, які у форменному одязі повертались додому з навчання.

Він поводився неадекватно, нецензурно висловлювався на адресу хлопців, погрожував їм фізичною розправою та пошкодив одному з них однострій, інформує Нацполіція Львівщини.

Зловмисника було доставлено у Галицький відділ поліції для встановлення особи – ним виявився 28-річний львів’янин.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. // Діло