У м. Дніпро поліція відкрила кримінальне провадження за спробу викрасти бюлетені

Під час транспортування двоє чоловіків намагалися викрасти бюлетені з результатами голосування.

26 жовтня близько 04.00 до поліції надійшло повідомлення, що по проспекту Дмитра Яворницького під час перевезення виборчої документації невідомі заволоділи бюлетенями з результатами голосування. Один зі зловмисників вихопив у представника виборчої комісії мішок з бюлетенями та почав тікати.

Правоохоронці почали переслідувати втікача, після чого чоловік кинув мішок та втік. Поліцейські повернули представнику комісії викрадене без пошкоджень.

Наразі вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.

За вказаним фактом слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Дніпровського відділу поліції