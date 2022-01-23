У м. Могилів-Подільський п’яний чоловік побив поліцейського

Слідчі могилів–подільської поліції оголосили про підозру 29-річному місцевому жителю, який у стані сп’яніння в супермаркеті вчинив хуліганські дії та наніс тілесні ушкодження працівнику поліції охорони.

19 січня близько 22.00 години на пульт поліції охорони надійшов сигнал «Тривога» з місцевого супермаркету. У магазині нетверезий чоловік розбив скляні двері торгової зали, нецензурно висловлювався та кричав.

На вимоги поліцейських охорони припинити протиправні дії порушник не реагував, продовжував поводити себе агресивно та вдарив поліцейського по обличчю. Правоохоронці затримали зловмисника та викликали слідчо-оперативну групу поліції, для документування злочинів.

Як розповів начальник Могилів-Подільського районного відділу поліції Василь Ободовський, зловмисником виявився 29-річний місцевий житель. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За такі злочини передбачене покарання — до 5 років ув’язнення.

За матеріалами Могилів-Подільського РВП