У Магдебурзі на різдвяному ярмарку автомобіль протаранив десятки людей – є загиблі та поранені

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Водія затримали на місці. За попередніми даними, він із Сирії.

У Магдебурзі на різдвяному ринку ввечері стався теракт. Автомобіль на швидкості, подолавши загороджувальні бар’єри, проїхав між прилавками, розметаючи людей. Водія одразу ж затримали. За попередніми даними, він із Сирії. Мотиви злочину поки незрозумілі.

Німецькі ЗМІ повідомили цю інформацію, виходячи з розповідей очевидців – офіційної інформації не було. Тому цифри загиблих згадуються різні – від одного (за даними медиків) до одинадцяти осіб.  Однак на відео видно, що загиблих быльше, ныж один.Те ж саме стосується поранених – від 20 до 60 осіб. Пізніше екстрені служби назвали приблизну цифру постраждалих: 60-80 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На відео, яке миттєво поширилося в соцмережах, видно весь хід навмисного наїзду на людей.

Один з очевидців розповів, що різдвяний ринок був переповнений машинами швидкої допомоги та парамедиками. Різдвяний ринок Магдебурга розташований на Альтер Маркт, поруч із ратушею Магдебурга, недалеко від річки Ельби. Поруч із різдвяним ринком розташований великий торговий центр, тому тут завжди багато людей. Інші очевидці розповіли, що водій автомобіля вів його зигзагоподібно, прагнучи зачепити якомога більшу кількість людей.

Поліція оточила центр міста, а на самому ринку шукають вибухівку, пише видання t-online

Напад у Магдебурзі стався в річницю теракту в Берліні. Нагадаємо, 19 грудня 2016 року на різдвяному базарі на Брайтшайдплац вантажівка в’їхала на заповнену людьми площу. У результаті загинуло 11 осіб, ще понад 50 відвідувачів дістали поранення різного ступеня тяжкості. Тоді відповідальність взяла на себе «Ісламська держава». // Дзеркало тижня

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