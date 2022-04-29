У Марганці за стрілянину в садовому товаристві затримали 39-річного чоловіка

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Із хуліганських спонукань підозрюваний здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї вгору. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

27 квітня приблизно о 20:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території садового товариства чутно постріли. Прибувши на місце події правоохоронці з’ясували, що місцевий мешканець відпочивав із товаришем, а потім розпочав стрільбу із пістолета. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські вилучили у зловмисника два пістолети та набої до них. Зброю направлено на дослідження. Хуліганом  виявився 39-річний місцевий житель. Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

28 квітня слідчим за погодженням із прокурором чоловіку оголошено про підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Наразі правоохоронці з’ясовують походження зброї, та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області 
за матеріалами Нікопольського РУП

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