У Марганці за стрілянину в садовому товаристві затримали 39-річного чоловіка

Із хуліганських спонукань підозрюваний здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї вгору. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

27 квітня приблизно о 20:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території садового товариства чутно постріли. Прибувши на місце події правоохоронці з’ясували, що місцевий мешканець відпочивав із товаришем, а потім розпочав стрільбу із пістолета. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські вилучили у зловмисника два пістолети та набої до них. Зброю направлено на дослідження. Хуліганом виявився 39-річний місцевий житель. Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

28 квітня слідчим за погодженням із прокурором чоловіку оголошено про підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Наразі правоохоронці з’ясовують походження зброї, та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП