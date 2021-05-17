У Маріуполі поліцейський планував шахрайським шляхом заволодіти нерухомістю пенсіонера

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 42-річному працівнику Маріупольського районного управління поліції повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці вересня 2020 року працівник поліції отримав інформацію про 79-річного пенсіонера, який потрапив до лікарні з тимчасовим розумовим розладом. Дізнавшись, що чоловік не має родичів і володіє однокімнатною квартирою у центрі м. Маріуполя, автомобілем марки «ВАЗ 21011» та двома гаражами, правоохоронець скористався його безпорадним станом.

Ввівши в оману нотаріуса, він оформив заповіт на все майно пенсіонера, вартість якого складає понад 600 тис грн.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками ТУ ДБР за оперативного супроводу Донецького управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Донецька обласна прокуратура