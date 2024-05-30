У Мексиці кандидата в мери застрелили під час зустрічі з виборцями (відео)

На передвиборчому мітингу застрелили кандидата у мери Хосе Альфредо Кабрера Барр’єнтоса

Кандидат у мери мексиканського міста Коюка-де-Бенітес від правоцентристського альянсу «Сила та серце за Мексику» у штаті Герреро Хосе Альфредо Кабрера Барр’єнтос отримав смертельні вогнепальні поранення під час фінального мітингу передвиборчої кампанії.

Про це пише газета El Universal. Коли політик перебував у натовпі виборців, до нього зі спини підійшов зловмисник, який вихопив пістолет та відкрив вогонь. Нападник стріляв у потилицю.

У момент вбивства поряд із мером перебували десятки виборців, які його вітали. Політик був у натовпі і, згідно з кадрами, що з’явилися в мережі, міг спілкуватися з кожним із них. На цих кадрах чути щонайменше 15 пострілів.