У Мексиці кандидата в мери застрелили під час зустрічі з виборцями (відео)
На передвиборчому мітингу застрелили кандидата у мери Хосе Альфредо Кабрера Барр’єнтоса
Кандидат у мери мексиканського міста Коюка-де-Бенітес від правоцентристського альянсу «Сила та серце за Мексику» у штаті Герреро Хосе Альфредо Кабрера Барр’єнтос отримав смертельні вогнепальні поранення під час фінального мітингу передвиборчої кампанії.
Про це пише газета El Universal. Коли політик перебував у натовпі виборців, до нього зі спини підійшов зловмисник, який вихопив пістолет та відкрив вогонь. Нападник стріляв у потилицю.