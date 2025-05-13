У Мексиці кандидатку в мери застрелили під час прямої трансляції

У мексиканському штаті Веракрус увечері в неділю, 11 травня, під час передвиборчого мітингу застрелили кандидатку на посаду мера міста Текістепек — Єсенію Лару Гутьєррес.

Джерело: CNN.

Разом із кандидаткою загинули ще троє людей, а ще троє отримали поранення. Момент нападу потрапив у пряму трансляцію на Facebook.

На відео прямої трансляції видно, як кандидатка на посаду мера Текістепека від правлячої партії “Морена” Єсенія Лара Гутьєррес, у супроводі прихильників, рухається вулицями міста та вітається з мешканцями. За кілька секунд у кадрі лунає щонайменше 20 пострілів. Запис інциденту залишався доступним на її сторінці наступного дня.

Факт нападу підтвердила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум під час ранкової пресконференції у понеділок. За її словами, мотиви злочину наразі залишаються невідомими.

Як зазначає CNN, напади на політичних кандидатів під час виборчих кампаній у Мексиці є поширеним явищем. // Букви