У Мелітополі та Приморську поліцейські розкрили умисні вбивства

Один із фігурантів намагався приховати сліди злочину. Правоохоронці встановили та розшукали обох зловмисників, якім наразі повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. Вони взяті під варту.

6 жовтня до відділення поліції № 2 (м. Приморськ) Бердянського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки села Єлизаветівка Коларівської територіальної громади про те, що ввечері 5 жовтня пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся її 36-річний чоловік. За даним фактом слідчим були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «безвісно зниклий» та розпочато пошук зниклого безвісти чоловіка.

11 жовтня під час проведення слідчо-розшукових заходів співробітниками кримінальної поліції відділення поліції № 2 Бердянського районного відділу поліції на території колишньої ферми в селі Єлизаветівка Коларівської ОТГ, у ямі було виявлено тіло розшукуваного чоловіка зі слідами насильницької смерті.

В ході проведення слідчих дій слідчо-оперативною групою встановлено, що 6 жовтня близько першої години, знаходячись за місцем мешкання в селі Єлизаветівка, чоловік 1986 року народження після вживання спиртних напоїв в ході раптово виниклої сварки, молотком наніс численні удари по голові та тулубу потерпілому, від чого останній помер на місці. Для того, щоб приховати сліди злочину, зловмисник загорнув труп чоловіка у покривало і на велосипеді вивіз на територію непрацюючої ферми, де сховав тіло.

У Мелітополі 11 жовтня близько 11 години до чергової частини районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на території свого домоволодіння вона виявила чоловіка з травмою голови. На місце події була викликана «швидка», яка доставила постраждалого до місцевої лікарні. Медики надали постраждалому медичну допомогу, але врятувати його не вдалось. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер у лікарні.

Слідчо-оперативною групою встановлено, що між двома малознайомими місцевими мешканцями, які перебували на території приватного будинку по вулиці Каховській у Мелітополі, стався конфлікт, в ході якого чоловік 1986 року народження, сокирою наніс декілька ударів по голові 59-річному чоловіку та втік з місця злочину.

Співробітники відділу реагування патрульної поліції спільно з працівниками кримінальної поліції Мелітопольського районного управління поліції за гарячими слідами провели низку оперативних заходів, встановили особу зловмисника та розшукали його у Мелітополі. Ним виявився місцевий мешканець 1986 року народження, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство. З місця злочину поліцейськими вилучено знаряддя злочину та інші речові докази.

Наразі обом фігурантам особливо тяжких злочинів слідчими, за погодженням із процесуальними прокурорами, повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Рішенням суду для них обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Тривають досудові розслідування.

Нагадаємо: Співробітники Запорізького управління внутрішньої безпеки викрили міжрегіональну наркогрупу.

Відділ комунікації поліції Запорізької області