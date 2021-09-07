У Мелітопольському районі пенсіонерка потрапила на гачок до шахраїв

Знову спрацювала схема «ваш родич у біді». Літня жінка повірила на слово незнайомцям та віддала свої грошові заощадження. Наразі поліцейські розшукують зловмисників.

4 вересня о 13:40 до Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області через спецлінію «102» надійшло повідомлення від 82-річної жінки, яка повідомила, що вона втратила гроші і їй потрібна допомога.

Слідчо-оперативною групою встановлено, що 4 вересня близько 12:30 на стаціонарний телефон пенсіонерки, яка мешкає у селі Терпіння Мелітопольського району, зателефонувала жінка, яка назвалася її онукою. Вона розповіла «бабусі», що нібито штовхнула на роботі колегу, він впав та отримав травму. Тепер їй терміново потрібні гроші, щоб оплатити операцію постраждалому. Під час телефонної розмови «онука» навіть передавала трубку «адвокату», який радив допомогти постраждалому. Чоловік назвав конкретну суму та сказав, що в подальшому це буде враховано судом та пом’якшить покарання.

Через деякий час до приватного домоволодіння пенсіонерки прийшов невідомий чоловік, на обличчі якого була чорна маска. Незнайомцю старенька передала 55 тисяч гривень. Тільки потім старенька вирішила сама зателефонувати онуці, щоб дізнатись про її справи, та зрозуміла, що потрапила на гачок до шахраїв. Наразі поліцейські проводять оперативно-пошукові заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські звертається з проханням до громадян ще раз проінформувати своїх близьких та родичів на необхідність перевіряти будь-які повідомлення від незнайомих людей! Розкажіть своїм рідним про розповсюджені види шахрайських дій, які націлені на категорію саме літніх громадян! Головним правилом, яким повинен користуватись кожний – це підозрілість до телефонних дзвінків з незнайомих номерів, низької ціни на товар та інформації про неіснуючий виграш.

Переконайте свої рідних не діяти під тиском емоцій та ні в якому разі не віддавати незнайомцям свої заощадження!

Якщо вам надійшов дзвінок з інформацією «ваш родич у біді», негайно телефонуйте родичу або тим особам, які можуть бути поруч з ним.

Відділ комунікації поліції Запорізької області