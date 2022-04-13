У Мерефі на Харківщині раніше судимого затримали за крадіжку

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру раніше судимому 29-річному чоловіку за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 27 березня 2022 року у м. Мерефа чоловік проник до двох господарських приміщень біля багатоквартирного житлового будинку, звідки викрав різні речі власників помешкань.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура