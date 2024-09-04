У мережі магазинів «Ябко» проводять обшуки у справі про несплату податків

Правоохоронці 4 вересня проводять обшуки у мережі з продажу техніки Apple у справі щодо ухилення від сплати податків.

Про це hromadske повідомило джерело у правоохоронних органах.

За його даними, обшуки проводять працівники Бюро економічної безпеки. Йдеться про мережу продажу мобільної техніки та аксесуарів «Ябко», додало джерело.

До цього про обшуки в мережі магазинів повідомляли у Telegram-каналах. Зазначимо, у магазинах мережі «Ябко» продають техніку Apple. Мережа налічує десятки магазинів у всій Україні.