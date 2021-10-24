У Миколаєві 80-річна жінка вбила знайому сокирою

Подія сталась пізно ввечері 23 жовтня у домоволодінні по пров. Екіпажному. Пенсіонерка повідомила сусіду, що сокирою вбила свою подругу.

Пересвідчившись у тому, що жінка каже правду, чоловік викликав поліцейських.

У будинку зловмисниці правоохоронці виявили закривавлене тіло 49-річної жінки, поруч з нею лежала сокира. Експерт, оглянувши труп потерпілої, виявив чисельні пошкодження голови. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на експертизу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Знаряддя злочину вилучили та відправили на дослідження.

80-річну жінку правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюються усі обставини та мотиви злочину, жодних свідчень зловмисниця не дає. За скоєне жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

Нині слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області