Вирішив, що дітям інтернет не потрібен: директора підприємства підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор підприємства прийняв рішення про участь у відкритих конкурсних торгах, оголошених відділом освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області щодо надання послуг з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти Красноградського району, де переміг.

Службовець повинен був організувати встановлення мережевого обладнання у низці навчальних закладів вказаного району.

Після підписання договору директор ТОВ вирішив, що не виконуватиме його умови.

Він організував надання послуг з використанням неналежного обладнання та встановлення тарифного плану доступу до інтернету у навчальних закладах, що не надає стабільного безлімітного підключення на гарантованій відповідній швидкості.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, чоловік заволодів бюджетними коштами у сумі понад 200 тис. гривень.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура