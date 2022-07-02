У Миколаєві організовану групу шахраїв викрили в оборудках з нерухомістю

Детективи слідчого Управління ГУНП спільно зі співробітниками УСР ДСР НПУ під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури викрили організовану групу, яка ошукувала громадян нібито продаючи нерухомість. Насправді ж аферисти заволодівали грошовими коштами у якості завдатку покупців під майбутнє придбання житла. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що до групи шахраїв входили троє мешканців Миколаєва – двоє чоловіків 33-х та 42-х років та 44 – річна жінка, яка була організатором схеми незаконного збагачення.

Упродовж тривалого часу організована група під приводом продажу житла громадян брали грошові кошти у якості завдатку під майбутнє придбання нерухомості після чого зникали з «поля зору» потерпілих. Суми завдатку варіювались до декількох тисяч доларів.

30 червня, слідчі за процесуального керівництва прокуратури усім трьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У ході санкціонованих обшуків за місцями мешкання зловмисників були виявлені та вилучені документи, мобільні телефони, та інші речові докази, які вони використовували у своїй злочинній діяльності.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності вказаної групи. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області