«ПриватБанк» предупредил украинцев о новой схеме мошенников с «тысячей»

Некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка о подарке в тысячу гривень.

«ПриватБанк» предупредил украинцев о новой мошеннической схеме.

Как сообщила пресс-служба банка, некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка, в которых указан текст вроде:

«Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам».

В дальнейшем, после перехода по ссылке, клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта «Приват24» на мошенническом фишинговом сайте, а мошенники получают возможность списывать деньги со счетов.

«ПриватБанк» настоятельно рекомендует украинцам ни в коем случае не реагировать на сомнительные СМС-сообщения о подарках, инициированные мошенниками для кражи логинов и паролей от «Приват24». «ПриватБанк» не распространял таких СМС или сообщений в мессенджерах», — отметили в пресс-службе.

В банке рекомендовали при получении таких сообщений не переходить по ссылкам и как можно скорее обращаться на горячую линию «ПриватБанка» за дополнительными разъяснениями. // УНИАН