Затримано студента, який допомогав ворогу підірвати оборону Харкова

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 18-річному громадянину за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, на початку 2024 року 18-річний харківʼянин — студент одного з місцевих вишів — через месенджер «Телеграм» почав спілкуватись зі співробітником фсб по Бєлгородській області рф.

Від представника російської спецслужби він отримав завдання зібрати дані про місця базування ЗСУ та військової техніки у Харкові.

Вказані відомості були необхідні рф для планування нового наступу на регіон.

Підозрюваний погодився працювати на ворога.

За співпрацю з рф 18-річному студенту пообіцяли винагороду.

Фігурант пішки обходив місто та намагався знайти місця базування українських військових.

Він приховано фотографував локації, позначав координати у Google-maps та передавав співробітнику фсб рф.

Правоохоронці затримали 18-річного фігуранта в порядку ст. 208 КПК України у Харкові.

У затриманого вилучено мобільний телефон з доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф. Крім того, за «роботу» на ворога він встиг отримати частину суми у розмірі 10 тисяч гривень.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура