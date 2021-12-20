У Миколаєві затримали крадіїв, які обирали виключно будинки заможних фермерів

До будівель проникали конспіруючись через віджим металопластикових вікон, а для скоєння злочинів використовували дві автівки, на яких постійно змінювали номери. Поліцейські затримали чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході санкціонованих обшуків у домоволодінні, автомобілях та гаражах затриманих виявили два види зброї, набої до неї, сім-карти різних операторів мобільного зв’язку, державні номерні знаки України та іноземної реєстрації, грошові кошти у валюті та гривні, ювелірні вироби із золота та срібла, а також годинники.

18 грудня до відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу надійшло повідомлення від мешканки Нового Бугу про те, що під час її нетривалої відсутності вдома, хтось побував у помешканні. Віджавши металопластикове вікно, невідомі викрали золоті прикраси.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативники управління карного розшуку та криміналісти. Правоохоронці одразу розпочали розшукові заходи, встановили автівку зловмисників та визначили приблизний маршрут їхнього пересування. Невдовзі крадіїв затримали співробітники управління карного розшуку обласного главку поліції у Миколаєві.

Як розповів заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП Антон Мєдвєдєв, угруповання злодіїв діяло на території Миколаївщини тривалий час. Днями зловмисники одночасно проникли до двох помешкань своїх жертв у Баштанському районі. В одному випадку не змогли знайти, де саме господарі ховають заощадження, а з другого будинку винесли ювелірних виробів на 150 тисяч гривень.

Ми провели цілий ряд оперативно-розшукових заходів: встановили і крадіїв, і їхні авто Toyota та Mercedes, а також вирахували шляхи втечі зловмисників. Задокументувавши злочинну діяльність двох раніше судимих чоловіків, ми спланували спецоперацію задля їхнього затримання із залученням спецпризначенців, й влаштували засідку за місцем, де вони постійно зустрічались після вчинення злочинів, а саме — у Миколаєві біля гаража одного з фігурантів, — зазначив Антон Мєдвєдєв.

Квартирниками виявились двоє жителів обласного центру 59-ти та 29-ти років, які неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, та наразі є підсудними у Вознесенському районі.

Під час огляду автівки Toyota, на якій пересувались злодії, поліцейські вилучили коштовності, викрадені з помешкання потерпілої, спецприладдя, ключі і викрутки для зламу вікон, маски, рукавички, мобільні телефони та інші речові докази, що свідчать про їхню злочинну діяльність.

У ході санкціонованих обшуків у домоволодінні, автомобілях та гаражах затриманих виявили два види зброї, набої до неї, сім-карти різних операторів мобільного зв’язку, державні номерні знаки України та іноземної реєстрації, грошові кошти у валюті та гривні, ювелірні вироби із золота та срібла, а також годинники.

Слідчі затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуальної підтримки окружної прокуратури їм оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до шести років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів – тримання під вартою.

На рахунку злодіїв щонайменше п’ять епізодів тільки у Баштанському районі, та нині правоохоронці перевіряють причетність крадіїв до вчинення аналогічних злочинів на території Миколаєва та області.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області