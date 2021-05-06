У Миколаєві звідник «постачав» неповнолітніх клієнтам-педофілам

30-річного миколаївця правоохоронці затримали безпосередньо, коли той вже привіз чергового підлітка до клієнта та отримав за це 2000 гривень, з яких 500 – повинен був віддати «підопічному». Cуд визнав чоловіка винним в інкримінованому йому злочині та призначив покарання у вигляді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що 21 лютого 2019 року оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та спецпризначенці затримали зловмисника за систематичне постачання замовникам для надання сексуальних послуг 16-річних юнаків, яких злочинець знаходив серед свого оточення.

Тоді чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 302 КК України «Створення або утримання місць розпусти і звідництво». Завершивши розслідування, слідчі направили кримінальне провадження до прокуратури, а суд призначив звіднику черговий термін ув’язнення. Зловмисник проведе за ґратами п’ять з половиною років.

Відомо, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, зґвалтування неприроднім способом та звідництво для розпусти підлітків, за що потрапив за ґрати на одинадцять років, а через шість – був звільнений умовно достроково та опинився на волі й продовжив займатись організацією дитячої проституції, отримуючи від цього прибуток.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області