У міськраді на Київщині син мера напав на військового – ЗМІ

У місті Березань Київської області 23 березня стався інцидент, внаслідок якого постраждав військовий. Наразі поліцейські проводять розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області .

“Близько 20:50 звернувся чоловік із письмовою заявою про те, що під час сесії Березанської міської ради у нього виник конфлікт з громадянином, в результаті якого заявник зазнав тілесних ушкоджень”, – зазначають правоохоронці.

Постраждам виявився 30-річний військовослужбовець. Його вже направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом умисного завдання легких тілесних ушкоджень, поліцейські розпочали досудове розслідування.

Згідно з інформацією із соцмереж, вдарив військового син мера міста Березань Володимира Тимченка – Сергій Тимченко.