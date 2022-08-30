У міськраді Запоріжжя проводять обшуки

У Запорізьку міську раду зі слідчими діями прийшли правоохоронці.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв у відеозверненні у Telegram, пише УНН.

“Зараз у міській раді працюють слідчі, вони проводять слідчі дії. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами, зажди міська влада відкрита”, – сказав Куртєв.

Перед цим депутат Запорізької міськради Михайло Прасол у Facebook повідомив, що у запорізькій мерії обшуки проводять детективи НАБУ. Офіційної інформації з приводу цього немає.

Раніше ДБР повідомляло, що в Запоріжжі викрито масштабну схему, де посадовці вимагали хабара за перетинання лінії зіткнення.