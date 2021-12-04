У місті Дніпро поліцейські затримали озброєну злочинну групу

Троє іноземців підозрюються у вчинені квартирної крадіжки та перевіряються на причетність до інших майнових злочинів вчинених на території міста та області.

29 листопада до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив про крадіжку значної суми грошових коштів у різній валюті, на загальну суму понад 400 тис. гривень, та золотих прикрас в Соборному районі міста. Як встановили правоохоронці, фігуранти шляхом пошкодження віконних решіток та вікон проникли до помешкання потерпілих та викрали майно.

Проведеними оперативними заходами працівники кримінальної поліції міста Дніпро встановили групу іноземців, які можуть бути причетні до скоєння ряду крадіжок з квартир на території міста Дніпра та Дніпропетровської області.

Першого грудня працівники сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції спільно з поліцейськими відділення поліції № 5 за силової підтримки спецпризначенців затримали трьох громадян іншої держави віком від 29 до 39 років. Під час ряду обшуків за місцем мешкання та у автіках фігурантів злочинної групи поліцейські вилучили три гранати «РГД 5», одна із яких з запалом «УЗРГМ», а також викрадене майно потерпілих.

За даним фактом слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіки затримані в порядку ст. 208 КПК України та їм повідомлено про підозру. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП