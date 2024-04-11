Телефонний шахрай-рецидивіст відправиться за ґрати ще на 5 років

За підтримання публічного обвинувачення Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним чоловіка у шахрайстві, у тому числі вчиненому повторно і з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий, зокрема за умисне вбивство мешканець селища Савинці Ізюмського району продовжив злочинну діяльність.

Чоловік обрав для себе «спеціальність» шахрая — починаючи з липня минулого року, він дзвонив потерпілим. Представляючись їхнім родичем або знайомим, який перебуває в лікарні, просив переказати йому кошти на лікування. Зловмисник давив на жалість і маніпулював, тож частина його жертв, будучи введеними в оману, здійснювала грошові перекази на картку шахрая.

Однак у деяких випадках він перегинав палку і занадто наполегливо вимагав виконати його прохання, тож деякі співбесідники змогли вчасно розпізнати обман і зберегти гроші на рахунку.

Шахрай діяв і за дещо іншою схемою. Так, перебуваючи біля банкомату, він ввів номер телефону одного з потерпілих та, подзвонивши йому і представившись знайомим, попрохав продиктувати чотири цифри, які мали надійти тому в смс-повідомленні. Довірливий чоловік продиктував цю інформацію зловмиснику і, як наслідок, зловмисник зміг зняти готівку з чужої картки.

Усього шахрай встиг вчинити 12 епізодів злочину. Сума шкоди, завданої кожному з потерпілих, варіюється від 500 до 5000 гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Вирок суду набрав чинності.

Харківська обласна прокуратура