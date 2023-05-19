У місті Рені на Одещині намагалися підірвати автівку підприємця

Унаслідок події, що сталася на вулиці 28-го Червня, ніхто не постраждав. Пошкоджено один транспортний засіб. На місці працює поліція.

За попередньою інформацією, коли 36-річний місцевий підприємець завів свій автомобіль, запаркований на вулиці, під ним спрацювала вибухівка. На щастя, чоловік не зазнав поранень. Оглянувши транспортний засіб, він виявив предмет, схожий на гранату, зафіксований під заднім правим колесом, і негайно звернувся на спецлінію «102».

Вибухотехніки вилучили уламки пристрою, що здетонував, та інший, ймовірно вибуховий пристрій. Вони будуть направлені на експертизу.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення можливих свідків та осіб, причетних до неї.

Після встановлення всіх обставин, буде вирішуватись питання щодо її правової кваліфікації.

ГУ Національної поліції в Одеській області