У місті Теплодар на Одещині чоловік убив знайомого сокирою

14 грудня правопорушник у себе вдома вдарив потерпілого кілька разів сокирою по обличчю та голові і кинув у підвальне приміщення, де він невдовзі помер. За кілька днів, коли господар обійстя усвідомив наслідок своїх дій, то подзвонив у поліцію і заявив: виявив у домоволодінні невідому особу без ознак життя.

Виїхавши за вказаною заявником адресою, поліцейські виявили та вилучили тіло померлого та деякі речі, що становлять інтерес для слідства, які скерували на проведення експертиз, опитали власника житла та місцевих жителів, провели ряд інших слідчих дій, і встановили наступне.

71-річний господар дому та 60-річний померлий були знайомі і навіть деякий час проживали разом. Одного дня, розпиваючи алкогольні напої, вони посварилися. Старший за віком чоловік затаїв образу на товариша і, коли він ліг відпочивати, наніс йому декілька ударів в голову заздалегідь заготовленою сокирою, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді множинних переломів черепа. Не бажаючи бути притягнутим до відповідальності за свої дії, правопорушник скинув потерпілого в підвал, де той від отриманих травм помер.

За наявністю достатніх доказів, зібраних поліцейськими під час розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Слідство триває. Правопорушнику загрожує покарання позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Одеське районне управління поліції №2