У Мукачеві оперативно затримали зловмисників, які побили та пограбували перехожого

У Мукачеві четверо неповнолітніх скоїли розбійний напад на місцевого жителя. Порушники побили потерпілого та відібрали його особисті речі. Поліцейські затримали фігурантів у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Вчора ввечері поліцейські отримали виклик про напад на 45-річного мукачівця. Подія трапилася на вулиці Томаша Масарика, під дорожнім мостом.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та наряди поліції, які з‘ясували, що на потерпілого напали кілька невідомих осіб, побили його та силою відібрали велосипед та сумку, в якій був ноутбук, зарядні пристрої та інші особисті речі. Після скоєного зловмисник втекли у невідомому напрямку.

Поліцейські оперативно спрацювали та вже за кілька хвилин на вулиці Богдана Хмельницького затримали групу осіб причетних до нападу. У порушників вилучили викрадені речі та найближчим часом повернуть потерпілому.

Слідчі з’ясували, що четверо неповнолітніх нападників чітко спланували злочин: стежили за потерпілим, і коли той підійшов до менш людного місця й скоїли розбійний напад.

Наразі двох активних учасників, 17-ти та 16-річного місцевих жителів, затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Зараз вирішується питання щодо повідомлення всім чотирьом неповнолітнім про підозру у скоєнні тяжкого злочину та обрання на період розслідування запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті фігурантам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області