У Мукачеві поліція затримала двох грабіжників

Вчора, 7 лютого, близько обіду до поліції надійшло повідомлення про грабіж у одному з гуртожитків міста Мукачево. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники якої провели огляд місця злочину та опитали потерпілого й імовірних свідків.

Заявник розповів, що у гуртожитку він гостював у своїх знайомих. Коли приліг відпочити, то почув, що у його кишенях хтось нишпорить. Потерпілий намагався завадити зловмисникам, однак ті відібрали його гаманець, у якому було 6 тисяч гривень, та втекли.

Під час пошукових заходів поліцейські виявили неподалік гуртожитку гаманець потерпілого, який зловмисники викинули порожнім, коли втікали. За лічені хвилини правоохоронцям вдалося затримати і самих гарбіжників – 30-ти і 29- річних місцевих жителів.

Відповідно до статті 208 КПК України, обох підозрюваних поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їхні дії слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області