У МВС розкрили деталі попереджених масових заворушень

Організатори акції планували влаштувати бійки з правоохоронцями, під час яких «мала пролитися кров».

У Києві затримали групу осіб, які планували масові заворушення в столиці, під час яких «мала пролитися кров».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Вчора в Києві була затримана група осіб, які планували масові заворушення в столиці. Планувалося зібрати до 5 тисяч осіб, з яких до 1,5 тисячі мали складати так звані «тітушки», які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Це планувалося наперед. Обов’язково мало бути насильство серед учасників цього мітингу. Мала була пролитися і кров. Причому була заготовлена і бутафорська кров, яка внаслідок конфлікту з правоохоронцями мала пролитися серед активістів. Були заплановані і зібрані групи медиків, які мали підійти в цей момент, і це показати на всіх центральних каналах. Був запланований підпал автомобільних шин, використання вогнегасників і салютів», — сказав міністр.