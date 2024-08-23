У Миколаєві дві адвокатеси організували «схеми» по ухиленню військовозобов’язаних від мобілізації

Зловмисниці пропонували за певну суму в іноземній валюті впливати на територіальні центри комплектування та медпрацівників щодо прийняття рішення непризову по мобілізації за станом здоров’я. Слідчі поліції оголосили фігуранткам про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 4 ст. 27 ч. 2, З ст. 369, ч. З ст. 332 КК України). За скоєне їм загрожує до дев’яти років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Викрили протиправні дії двох адвокаток слідчі відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління за оперативного супроводу УСБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що миколаївські адвокатки 41 та 44 років у попередній змові між собою організували протиправну схему. До неї залучили лікаря сімейної амбулаторії. Та на підставі фіктивних документів про непридатність знімали з військового обліку військовозобов’язаних осіб, що ставало підставою для перетину держкордону.

Правоохоронці задокументували факт надання сімейному лікарю 900 доларів США, за що остання внесла неправдиві відомості до висновку військово-лікарської комісії, що надало можливість військовозобов’язаному уникнути призову на військову службу під час мобілізації. В подальшому, одна із адвокатів надавала поради щодо безперешкодного перетину військовозобов’язаним державного кордону України.

У ході досудового розслідування слідчі провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та роботи фігуранток, під час яких вилучили докази, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

Слідчі затримали зловмисниць у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірах понад 2,5 млн грн та майже 500 тис. грн.

Нині правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до зазначеної схеми, «клієнтів», які скористалися їхніми «послугами». Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області