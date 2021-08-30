Організовану злочинну групу викрили у протиправному заволодінні столичною нерухомістю на ₴72 млн.

До складу ОЗГ входили шість осіб. Трьом зловмисникам уже повідомлено про підозру. Зловмисники протиправно заволоділи нерухомим майном у центрі столиці, що належало компаніям, у тому числі — з іноземними інвестиціями.

Під час досудового розслідування слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили, що організована злочинна група протиправно заволоділа п’ятьма об’єктами елітного нерухомого майна у столиці. Нерухомість належала двом юридичним компаніям. Одне із товариств має іноземні інвестиції.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники використовували заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи юридичних компаній. Без відома власників правопорушники укладали договори купівлі-продажу та переоформляли право власності на нерухоме майно на одного з членів ОЗГ. Протиправно отримане майно зловмисники легалізовували, а отримані кошти розподіляли між собою.

До складу злочинної групи входило шестеро чоловіків: 56-річний організатор та п’ять його спільників. Всі зловмисники мали свою роль у вказаній схемі – псевдодиректор, псевдопокупець, відповідальний за силовий блок під час укладення договорів та перевезення коштів.

За такою «схемою» фігуранти заволоділи п’ятьма об’єктами нерухомості на загальну суму понад 72 мільйони гривень.

19 серпня цього року на території міста Києва, Київської, Львівської та Івано-Франківської областей поліцейські провели 12 одночасних санкціонованих обшуків у місцях проживання та перебування членів ОЗГ. У результаті правоохоронці виявили та вилучили речові докази, які підтверджують їх злочинну діяльність.

Трьом членам ОЗГ оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Працівники поліції проводять подальші процесуальні заходи, спрямовані на документування діяльності членів ОЗГ. Досудове розслідування проводилося у співпраці та з урахуванням інформації, отриманої від Ради бізнес-омбудсмена на підставі Меморандуму від 07.09.2016.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами ГСУ)