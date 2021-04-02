Поліція Донеччини екстрадує грузинського кримінального «авторитета»

Знаходячись у розшуку за шахрайство в особливо великих розмірах, чоловік втік до України. На території нашої держави він також жив у супереч закону, за що поніс покарання. Тепер чоловіку доведеться відповісти за злочини і у своїй країні. Співробітники управління карного розшуку поліції Донеччини та оперативники Покровська під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали процес екстрадиції злочинця до Грузії.

Понад десять років тому громадянин Грузії, 1978 року народження, вчинив на території своєї країни шахрайські дії в особливо великих розмірах. Переховуватися від покарання за злочин чоловік вирішив на території України. Тим часом на батьківщині 29 листопада 2011 року йому було заочно винесено судовий вирок — позбавлення волі на 10 років.

Свою злочинну діяльність іноземець продовжив у нашій державі. Однак цього разу йому не вдалося уникнути правосуддя. За скоєння злочинів, скоєних на території України, передбачених ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України, його було ув’язнено на 9 років на території нашої держави.

В Україні чоловік мав кримінальний авторитет серед етнічних груп.

1 квітня його термін покарання скінчився. Проте вийти на свободу та, ймовірно, продовжити злочинну діяльність чоловік не зможе.

Співробітники карного розшуку встановили, що ув’язнений значиться в розшуку на території Грузії. Отже, вчора, 1 квітня, після виходу з виправної колонії за алгоритмом процесуальних дій його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі до фігуранта застосовано екстрадиційний арешт для забезпечення передачі його грузинським компетентним органам для виконання вироку суду.

На батьківщині чоловікові доведеться відповісти за злочини.

Управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області