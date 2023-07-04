У Миколаєві «накрили» міжрегіональні онлайн-порностудії – трьом місцевим мешканкам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом мешканкам міста Миколаєва у виготовленні, розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру з метою збуту, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).

За даними слідства, організувала незаконний бізнес 47-річна мешканка Миколаєва. До своєї злочинної діяльності вона залучила двох жінок, 41-го та 44-х років, які виконували роботу адміністраторів.

Зловмисниці винайняли офісні приміщення, які обладнали відповідним інтер’єром, комп’ютерною технікою, вебкамерами та інтернетом. Дівчат підшукували серед таких, які через життєві обставини були готові виконувати їхні вказівки. На них працювали близько 30 «вебмоделей», які у режимі онлайн спілкувалися з клієнтами і транслювали відео порнографічного характеру, орієнтуючись на побажання клієнтів.

За місяць кожна з дівчат заробляла близько двох тисяч доларів США, а сама організаторка отримувала прибуток у майже п’ять тисяч доларів щомісяця.

Під час проведення низки санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, фото та відеотехніку, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також грошові кошти, в тому числі підготовлені для виплат дівчатам, у сумі близько 200 000 гривень та 3000 доларів, отримані внаслідок злочинної діяльності.

Досудове розслідування здійснюють СУ ГУ Нацполіції в Миколаївській області, оперативний супровід – управління міграційної поліції ГУ Нацполіції області.

Найближчим часом суд обиратиме фігуранткам запобіжні заходи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура