У Миколаєві повідомили про підозру чоловіку, який травмував патрульного

За зауваження правоохоронців стосовно зухвалої поведінки та висловлювання у грубій формі щодо поліцейського зловмисник завдав ударів співробітнику управління патрульної поліції. Слідчі затримали 32-річого миколаївця у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. За скоєний злочин фігуранту загрожує до п’яти років ув’язнення.

Ввечері 22 червня наряд патрульної поліції отримав повідомлення про конфліктну ситуацію в сім’ї. По приїзду поліцейських на вулиці на них чекав чоловік, який одразу почав поводити себе зухвало та в грубій формі висловлювався образливими словами на їхню адресу. На вимогу патрульного припинити протиправні дії, фігурант завдав йому ударів по голові.

32-річного зловмисника правоохоронці доставили до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків».

Нині затриманому оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області