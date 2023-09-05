У Миколаєві правоохоронець «зливав» конфіденційну інформацію ритуальному агентству
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру працівнику поліції одного з відділень поліції Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненому повторно ( ч. 1, 2 ст. 361-2 КК).
За даними слідства, посадовець правоохоронного органу повідомляв ритуальному агентству Миколаєва конфіденційну інформацію щодо небіжчиків з їх адресами та контактами родичів. Далі ритуальні служба телефонувала родинам померлого й пропонувала свої послуги.
На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється ТУ ДБР у м. Миколаєві, оперативний супровід – ДВБ Нацполіції.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Миколаївська обласна прокуратураTweet