У Миколаєві співробітники ТЦК побили чоловіка

Співробітники ДБР з’ясовують обставини ймовірного перевищення повноважень співробітниками Корабельного РТЦК у Миколаєві.

Правоохоронці встановлюють обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області до військовозобов’язаного громадянина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

За попередньою інформацією, 14 липня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку.

За цим фактом, як повідомляється, вже розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).