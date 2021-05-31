Посадовці державного агропідприємства на Донеччині привласнили понад ₴3 млн.

Служба безпеки України викрила схему привласнення бюджетних грошей на реконструкції об’єктів державного агропідприємства у Волновасі. Через оборудку посадовці заволоділи понад 3 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці державного підприємства Національна академія аграрних наук України уклали фіктивні договори з комерційними структурами на відновлення низки будівель установи. Проте, фактично, роботи з реконструкції не здійснювались, або проводились частково. Також підприємство нелегально торгувало вирощеною сільгосппродукцією.

У ході обшуків та експертного огляду будівель і приміщень правоохоронці задокументували факти протиправної діяльності та вилучили документи, які підтверджують оборудку.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Донецькій області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ