У Миколаєві судитимуть організовану групу осіб, які займались сутенерством

Як повідомлялось раніше, 25 листопада слідчі відділення поліції №2 Миколаївського районного управління спільно зі співробітниками Управління міграційної поліції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили незаконну діяльність сутенерів за організацію місць розпусти та надання платних сексуальних послуг.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що організували протиправну діяльність жінки віком від 38 до 52 років. Про надання платного сексуального сервісу у комплексі зловмисниці сповіщали клієнтів, роздаючи візитівки. Вартість години таких послуг становила 2000 гривень.

За процесуального керівництва прокуратури області чотирьом зловмисницям слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією».

Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Завершивши розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчі відділу поліції №2 Миколаївського районного управління скерували до прокуратури, а ті до суду обвинувальний акт стосовно фігурантів справи для прийняття відносно них законного рішення.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області