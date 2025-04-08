У Миколаєві водій організації інсценував викрадення авто

44-річний мешканець обласного центру, працюючи водієм у організації, дізнався, що фонд планує припинити з ним співпрацю та повернути автомобіль. Щоб залишити собі авто, чоловік вигадав та спланував схему фіктивного злочину. Згодом миколаївець повідомив до поліції про нібито викрадення автомобіля організації Volkswagen Multivan.

Отримавши повідомлення та опис транспортного засобу від заявника, поліцейські одразу розпочали розшук авто. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів співробітники відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління спільно з оперативниками управління карного розшуку та аналітиками управління кримінального аналізу, у тому числі за допомогою відеозаписів з камер, під’єднаних до аналітичної системи «Безпечне місто», упродовж доби встановили місцезнаходження Volkswagen. Автівка знаходилась в автогаражному кооперативі у Снігурівці.

У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що заявник сховав транспортний засіб і навмисно повідомив неправдиві відомості, намагаючись залишити автомобіль собі та згодом його продати.

За завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення, вчинене з корисливих мотивів, та завідомо неправдиве показання свідка під час досудового розслідування, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення, вчинене з корисливих мотивів, слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 384 КК України. За вчинене підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції миколаївської області