Злодій під час іспитового строку обікрав орган пробації

Свалявський районний суд Закарпатської області визнав чоловіка винним у низці крадіжок.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 вересня.

У вересні 2021-го цей громадянин притягувався до кримінальної відповідальності за ДТП. Він допустив зіткнення із вантажівкою, у результаті чого пасажирка іншої машини отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Водія-винуватця засудили до 3 років позбавлення волі умовно. Протягом випробувального строку засуджений мав періодично з’являтися для реєстрації до органу з питань пробації — а саме Мукачівського районного відділу №2 філії Державної установи «Центр пробації» у Закарпатській області.

5 лютого 2022 року у нічний час чоловік зламав вхідні двері і проник до Мукачівського райвідділу № 2 філії Центру пробаці. Із приміщення він викрав три персональні компютери моделі, три джерела живлення моделі і принтер. Вартість майна оцінюється у 105 тисяч гривень.

26 травня цього ж року в місті Свалява зловмисник виніс із супермаркету 11 плящок горілки, не розплатившись. Через три дні він викрав із цього ж магазину 13 плашок горілки, а також сирокопчену ковбасу та упаковку сиру. Крадія зафіксувала камера відеоспостереження. Згодом при обшуку в нього вдома співмешканка видала поліції пляшки із краденим алкоголем.

Дії кваліфікували як таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення, вчинене повторно, в умовах воєнного стану (ч.3,4 ст.185 ККУ).

Обвинувачений у судовому засіданні вину визнав частково та пояснив, що йому подзвонив знайомий і сказав, щоб пішов вночі та забрав сумки, які знаходяться в приміщенні центру пробації, на що він погодився і так зробив. Забравши сумки з компютерною технікою, відніс їх додому, а потім відвіз у Мукачево та здав за гроші. Пізніше супермаркету Аlma викрав горілчані напої, сир та ковбасу. В скоєному розкаюється.

Нові злочини скоєного під час випробувального строку. Тому суд частково приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком. У підсумку чоловікові призначено 5 років і 6 місяців ув’язнення.