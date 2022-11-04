У Харкові судитимуть шахрая, який заволодів земельною ділянкою вартістю майже ₴4 млн.

Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 41-річного мешканця Харківської області за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році 41-річний чоловік нібито отримав довіреність від жінки, яка є власницею земельної ділянки у Шевченківському районі м. Харкова. Відповідно до документа, жінка уповноважила чоловіка продати або обміняти за ціну та на умовах за його розсудом без будь-яких обмежень належну їй землю. Проте власниця жодних документів не підписувала та не передавала 41-річному чоловіку.

Згодом обвинувачений уклав договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки з третьою особою. Як наслідок, земля вибула з приватної власності жінки.

Своїми шахрайськими діями чоловік спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму майже 4 млн гривень.

Крім того, встановлено, що обвинувачений є директором підприємства та раніше вже був судимий за вчинення злочину проти власності.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура