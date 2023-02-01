Зґвалтування та вбивство дитини в Ізмаїльському районі: мешканець Одещини отримав довічне ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця Одещини у зґвалтуванні та умисному вбивстві 8-річної дівчинки у с. Лощинівка на Одещині (ч. 4 ст. 152, п.п. 2, 9 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокурором в суді доведено, що в серпні 2016 року, будучи напідпитку, чоловік зґвалтував дитину та, з метою приховування злочину, вирішив вбити дівчинку. Діставши наявну при собі викрутку, наніс декілька ударів її руків’ям по голові потерпілої та колючою частиною завдав п’ять колотих ударів в область грудної клітини.

Внаслідок нанесених травм дівчинка померла на місці.

Провину зловмисник у судовому засіданні не визнав.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури