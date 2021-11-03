На Дніпропетровщині судитимуть організаторів конвертаційного центру

Трьом учасникам злочинної групи, які через мережу фіктивних суб’єктів господарювання проводили шахрайські фінансові операції, повідомили про підозру за шести статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: 14 квітня поліцейські управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно з поліцейськими слідчого управління ГУНП викрили злочинне угруповання, причетне до масштабних фінансових махінацій.

Угруповання організувала 52-річна жінка, яка залучила двох виконавців – свого чоловіка та 36-річного мешканця Дніпра. Фігуранти за участі посередників зареєстрували понад 70 суб’єктів господарської діяльності, які не здійснювали жодної господарської діяльності. Надалі зловмисники використовували печатки та реквізити цих товариств для укладання фіктивних угод про надання послуг та поставку товарів легально працюючим суб’єктам господарювання. Щомісячний обсяг коштів на рахунках підконтрольних товариств сягав близько 100 млн гривень. Отримані гроші зловмисники витрачали для придбання нерухомості, автомобілів та вкладали у розширення бізнесу. Їх злочинна діяльність тривала з 2019 року.

За місцями мешкання фігурантів та в офісних приміщеннях у містах Дніпро та Верхньодніпровськ відбулися обшуки, під час яких правоохоронці вилучили 800 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, печатки, штампи 70 фіктивних товариств та інші речові докази.

30 вересня учасникам групи повідомили про підозру за шести статтями Кримінального кодексу України:

— за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

— ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

— ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

— ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

— ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

— ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

В рамках відкритих кримінальних проваджень були проведені експертизи, за результатами яких поліцейські визначили розмір збитків, спричинених діями членів групи. Поліцейські з’ясували, що через злочинні дії фігурантів одному з сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області були спричинені збитки в розмірі майже 36 млн гривень.

13 жовтня поліцейські зібрали доказову базу та направили кримінальні провадження за даними фактами в суд. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснювала Дніпропетровська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Управління протидії кіберзлочинам

в Дніпропетровській області