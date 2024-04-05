Трьох лікарів судитимуть за розтрату понад пів мільйона бюджетних гривень

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно учасників організованої злочинної групи, до якої входили керівник медзакладу та двоє його лікарів. Їм інкримінують розтрату коштів у великих розмірах, підроблення офіційних документів та їх використання, а також легалізацію незаконно одержаних коштів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що ще на початку 2021 року керівник одного з рівненських медзакладів створив та очолив організовану групу з метою розтрати коштів місцевого бюджету Рівненської громади.

Він оформив на роботу двох лікарів, забезпечував фіктивний облік їх робочого часу, а також організовував та забезпечував нарахування і виплату заробітної плати. Пособники, зі свого боку, щомісяця готували та подавали до медзакладу завідомо підроблені щоденники обліку роботи лікаря, в які вносили відомості щодо пацієнтів, котрим вони начебто надавали медичну допомогу. Проте насправді на робочих місцях ці «фахівці» навіть не з’являлись, оскільки у цей час вони займалися приватною медичною практикою в іншому населеному пункті.

До червня 2023 року учасники угруповання розтратили понад 500 000 гривень та частину з них легалізували. Таким чином близько 6 тисяч пацієнтів «проліковано» лише на папері, а насправді люди допомоги не отримали.

Усі фігуранти наразі перебувають під домашнім арештом, а керівника закладу ще й відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу співробітників УСР в області ДСР НПУ.

Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченим – позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури