Затримано киянина, який під час застілля вбив ножем рідного брата

У ході конфлікту після розпиття алкоголю зловмисник наніс родичу смертельні поранення у шию та живіт. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру. Фігуранту загрожує до 15-ти років за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що на вулиці Ушакова біля одного з під’їздів знаходиться чоловік із пораненнями, схожими на ножові. Під час реанімаційних дій потерпілий помер у кареті швидкої. На місце події негайно виїхали сдідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, працівники полку поліції особливого призначення № 1, патрульні поліцейські та судово-медичний експерт.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар, правоохоронці опитали ймовірних очевидців події, провели огляд місця скоєного та встановили обставини злочину:

«Зайшовши до квартири потерпілого, ми виявили його брата, обличчя та одяг якого були у крові. З’ясувалося, що чоловіки розпивали алкогольні напої, після чого між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Тоді зловмисник схопив ніж та вдарив ним родича у шию та декілька разів у живіт. Потерпілий встиг вибігти на вулицю та попросити про допомогу, а брат в цей час ліг спати».

Раніше судимого за крадіжки та порушення правил адміністративного нагляду киянина, 1965 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З квартири слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину, а саме ніж зі слідами бурого кольору, який направили на експертизу.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Наразі під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру та найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Києва