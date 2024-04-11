На Сумщині судитимуть шахраїв, які з СІЗО «продавали» автівки для ЗСУ

Оперативники кіберполіції Сумщини викрили дев’ятьох зловмисників, котрі ошукували громадян під приводом продажу автомобілів в інтернеті. Обвинувальний акт направлено до суду. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Фігурантів викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції та працівниками оперативного підрозділу Державна установа «Сумський слідчий ізолятор» під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури.

Організували шахрайську схему четверо осіб, які раніше були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів і наразі відбувають покарання в одній із установ обласного центру. Зловмисники створили організовану групу та розподілили між собою обов’язки. У подальшому вони залучили до протиправної діяльності ще пʼятьох спільників з волі.

Аферисти розміщували оголошення про продаж нерозмитнених автомобілів на популярних онлайн-платформах. Покупців переконували внести на підконтрольні рахунки передплату у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень. Отримавши гроші, фігуранти переставали виходити на зв’язок.

У жовтні минулого року поліцейські провели обшуки в оселях фігурантів та у місцях відбування покарання. Слідчі встановили, що зловмисники ошукали 22 людини, серед яких військовослужбовці ЗСУ, на понад 265 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно дев’ятьох фігурантів за ч. ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент кіберполіції Національної поліції України