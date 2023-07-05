Затримано колаборанта, який намагався викрити проукраїнських партизанів на тимчасово окупованому Запоріжжі

Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного «головного управління мвс рф в Запорізькій області».

Зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення росії переїхав до окупованого на той час Мелітополя.

Там він почав співпрацювати з рашистами, за що наприкінці квітня 2022 року його призначили «поліцейським патрульно-постової служби» місцевого підрозділу окупаційного «мвс рф».

На цій «посаді» зловмисник брав активну участь у каральних рейдах російських загарбників проти учасників руху опору в регіоні.

Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою «Жовта стрічка».

У липні 2022 року колаборант, розуміючи невідворотність покарання за вчиненні злочини, вирішив «звільнитися» з лав псевдоустанови і переїхав на підконтрольну Україні територію.

За даними слідства, зловмисник як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих.

Під час проведення комплексних заходів співробітники Служби безпеки та Національної поліції встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України